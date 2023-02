La cartilla con la que Cesar Gaviria advierte que no permitirá que “arrasen” con el sistema de salud

A un día de que el Gobierno Nacional radique su reforma a la salud, desde el Partido Liberal comenzaron a establecer sus líneas rojas con las cuales enfrentarán el debate en el Congreso.

Para ello se realizó un foro académico en la mañana de este lunes, 6 de febrero, en el Auditorio Luis Guillermo Vélez y se expidió una cartilla firmada por el expresidente de la República Cesar Gaviria y el exviceministro de salud Germán Escobar Morales, en la que exponen su balance sobre el sistema de seguridad social actual y hacen 17 propuestas que consideran debe tener el Gobierno para evitar arrasar con el actual sistema y mejorar el servicio en el país.

“Yo y el partido hemos sido amigos de pensar que el sistema no hay que arrasarlo, sino que podemos mejorarlo, a pesar de que tiene muchos logros. Hemos hecho una buena cantidad de propuestas y estamos seguros que el Gobierno del presidente Petro atenderá las propuestas”, sostuvo Gaviria.

Además, el exmandatario hizo un llamado para que se logre un consenso en torno al articulado propuesto: “Que podemos colaborar todos en la idea de encontrar una iniciativa que convoque a muchos sectores políticos y sociales y no simplemente sea una discusión que no se salga de la propuesta oficial que aún no conocemos bien, solo sus enunciados, pero lo que se conoce es suficiente para hacer pronunciamientos, para hablar del sistema y encontrar un camino para que se preste un mejor servicio a todos los colombianos".

Entre las 17 propuestas están, en vez de hacer una reforma extrema, radicar varias normas y leyes que desarrollen la ley estatutaria de salud, fortalecer la capacidad de la Superintendencia de Salud, crear un sistema de resolución de conflictos más accesible y rápido que la tutela, eliminar barreras de acceso administrativo, reducir gradualmente la integración vertical en un 10 % cada año, acelerar la interoperabilidad de la historia clínica y un sistema integral de información para hacer seguimiento de las transacciones en salud, adoptar las decisiones necesarias para que los recursos del sistema fluyan de manera oportuna a las EPS e IPS, entre otros.

