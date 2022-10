Pastrana pide a Farc decir verdad sobre narcotráfico ante Tribunal para la Paz

“La partida de defunción, el verdugo del Plan Colombia es el presidente Santos y es clarísimo (…) Ahora digo que en este caso es el fin del Plan Colombia porque si para el Gobierno del presidente Santos el narcotráfico es un delito conexo, se está legalizando el mayor cartel de la droga del mundo que es las Farc”, manifestó Pastrana. (Lea además: MinDefensa pedirá a Estados Unidos nuevo Plan Colombia para consolidar la paz )



En diálogo con Mañanas BLU, el expresidente también lamentó que durante los últimos años el presidente Santos no ha perseguido a las Farc porque está sentado en la mesa de La Habana, lo que ha generado el crecimiento de los cultivos ilícitos.



Sin embargo, aclaró que está feliz, pues fue el padre y creador del Plan Colombia y le tocó “parir y hacer concebir al Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos”.



“Estoy llamando la atención no solo por el Gobierno, es por las Farc porque definitivamente tienen que decir la verdad. Llegar a Estados Unidos cuando las Farc no nos está diciendo la verdad, ahí es cuando digo que el Gobierno debe ser más exigente y que digan quiénes son sus socios, cuáles son sus socios del ‘Cartel de los Soles’ de Venezuela, cuáles son sus socios con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cuáles son las rutas, dónde está el dinero”, dijo Pastrana.



El presidente de Colombia entre 1998 y 2002 añadió que el narcotráfico no se puede reconocer como un delito conexo sino principal, pues incluso es el que está financiando al Estado Islámico y varios grupos terroristas.



“Si ‘Timochenko’ y las Farc nos dicen que no son narcoterroristas, yo les creo. Pero si se les comprueban sus sociedades con El Chapo, con el Cartel de los Soles, con el negocio de las drogas, propiedades, bancos, que paguen y puedan ser extraditados a Estados Unidos”, agregó.



Pastrana finalmente comentó que su propuesta es que las Farc deben confesar sus delitos ante el Tribunal para la Paz, donde deberán entregar incluso rutas del narcotráfico.

