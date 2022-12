Paz de Colombia está en riesgo si gana Vargas Lleras o uribismo, dice De la Calle

El acuerdo de paz con las Farc está "en riesgo" si el candidato uribista a la Presidencia de Colombia, Iván Duque, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras pasan a la segunda vuelta en las elecciones de mayo próximo, dijo el aspirante liberal Humberto de la Calle.



"Si a la segunda vuelta pasan los seguidores del Centro Democrático (fundado por el expresidente Álvaro Uribe) y los de Vargas, son dos opciones de derecha y ambas han manifestado un enorme descontento con el acuerdo y con lo que sigue", dijo el exjefe negociador de paz del Gobierno en una entrevista con Efe.



En este sentido, De la Calle pidió no ser "ingenuos", puesto que aunque el cumplimiento del acuerdo cuenta con una "protección jurídica", consideró que un "presidente adverso (...) no necesita decirlo, el viejo truco es colocar los acuerdos en el último cajón" para omitirlos.



"En la época de la Colonia española se decía 'se obedece pero no se cumple', el riesgo es evidente", aseguró De la Calle, que pilotó las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc.



El candidato liberal recordó que varios miembros del Centro Democrático, cuyo candidato Iván Duque acudirá a unas primarias con los conservadores Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, "han dicho que lo van a volver trizas (el acuerdo)".



Sin embargo, De la Calle comentó que Duque "es más moderado en las formas, pero no en el fondo, porque insiste en que la guerrilla debe ir a la cárcel", en vez de acudir a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) incluida en el acuerdo firmado por Gobierno y Farc.



Para el exjefe negociador, la participación en política de las Farc "es el corazón del acuerdo".



"Claro que (el acuerdo de paz) está en riesgo y lo digo por qué porque es lo que han colocado (los uribistas) y ahora el doctor Vargas en la agenda de discusión", subrayó.



Ante esa situación pidió un acuerdo entre las fuerzas partidarias del acuerdo de paz, de un modo similar al que están conformando el uribismo con Ramírez, aspirante apoyada por el expresidente Andrés Pastrana, y Ordóñez, tres de las principales voces del "no" al acuerdo de paz.



Por ello, reiteró su propuesta de consulta entre candidatos como Sergio Fajardo, de un movimiento ciudadano y apoyado por una coalición de centro-izquierda; el izquierdista exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, entre otros.



De la Calle concluyó afirmando que reiterará su propuesta una vez vea los resultados de las elecciones legislativas del 11 de marzo.