Alias 'Zeus' pide a JEP que no lo expulse y dice que se fugó por "necesidad de sobrevivir"

Juan Carlos Rodríguez, conocido con el alias de 'Zeus', es compareciente ante la JEP en los casos que investigan los falsos positivos y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica.

Rodríguez, según informó la Policía, fue capturado con un arsenal de guerra que transportaba en un vehículo junto a otras personas. Posteriormente, se informó que 'Zeus' se había fugado junto a más de 20 personas. Tras lo sucedido, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, realizaron una rueda de prensa en la que señalaron la presunta responsabilidad de Rodríguez en una banda que hurtaba armamento en bases militares.

La JEP decidió expulsarlo por incumplir con sus compromisos ante la jurisdicción, después de escuchar algunos testimonios, como el de los policías que participaron en el operativo de captura. En las últimas horas, Zeus envió un documento a la JEP, por medio de su abogado, en el que su defensa asegura que no está de acuerdo con la decisión, pues considera que las pruebas no fueron contundentes y que no se comprobó el incumplimiento de Rodríguez ante la jurisdicción.

"Considero que se deben analizar los hechos y las pruebas con plena vigencia de las garantías y los derechos constitucionales, como la presunción de inocencia y el in dubio pro reo, lo cual requiere un estándar que favorezca un análisis probatorio más allá de toda duda razonable. He planteado y reitero que los testimonios y entrevistas aportadas como medios de conocimiento o pruebas para decidir son dudosas, lo que llevaría a descartarlas como medios de convicción y, en consecuencia, por falta de fundamento probatorio, se debería emitir una decisión de no verificación de incumplimiento del Régimen de Condicionalidad", señala el abogado en el escrito.

Zeus insiste en que su detención fue supuestamente "ilegal", ya que asegura que se produjo en una tienda y justo después de la requisa en el retén de la fuerza pública, y considera que hay inconsistencias en el relato de los policías que participaron en la captura.

Posteriormente, la defensa se refiere a la fuga que realizó desde la estación de Policía de Cúcuta donde se encontraba detenido.

"La estación de Policía tenía en un espacio de 4 metros por 3.5 metros, dos habitaciones y un pasillo para mantener en promedio 50 reclusos, algunos con enfermedades contagiosas como la tuberculosis, en un grado de hacinamiento tal que no les quedaba espacio para locomocionar. En esas condiciones de indignidad, salir del lugar constituye una prioridad para cualquier ser humano, un auténtico estado de necesidad, para preservar la salud, la vida, entendida como el elemental y simple vivir. En este aspecto, conviene examinar la declaración de los reclusos Johanny Sneider Villabona Medina y Oswaldo Alexander González Subero ante el juzgado 190 de IPM Rad: S-5353, donde además manifiestan que 'Zeus' no tuvo que ver en la planeación de la fuga", se lee en el documento.

Es importante recordar que Noticias Caracol reveló algunos detalles de la fuga de Zeus y citó el testimonio de uno de los reclusos, quien aseguró que Rodríguez había pagado por el plan de fuga. También se revelaron imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, su defensa afirma que, supuestamente, no fue un hecho planeado.

"El hacinamiento, siendo una flagrante violación de derechos humanos cometida por el estado colombiano al omitir su deber de ejecutar la privación de la libertad en condiciones de dignidad humana, constituye un auténtico estado de necesidad, una fuerza mayor, como causales de justificación. Es un hecho notorio la cantidad de llamados de los organismos de defensa de los derechos humanos y de la comunidad internacional al estado colombiano, de manera recurrente, frente al hacinamiento carcelario", se lee en el texto presentado por la defensa.

Por último, en el documento el abogado asegura que la tesis de que Zeus fue capturado en un lugar diferente y tiempo después de la incautación, y que se trata de un montaje de la Policía, debe ser refutada con pruebas.

"En lo relacionado con la fuga de presos, considero que las circunstancias de hacinamiento constituyen una causal de estado de necesidad, de la necesidad de sobrevivir y de fuerza mayor. Además, el hacinamiento no fue creado por el compareciente y por dignidad humana le resultaba imposible permanecer en cautiverio", finaliza el documento.

Ante la situación, Zeus le pide a la JEP que reemplace la decisión que decretó probado el incumplimiento del Régimen de Condicionalidad e imponga a Rodríguez un Régimen de Condicionalidad estricto.