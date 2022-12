Alto mando de Farc dice que retomarían las armas si no se cumplen los acuerdos

El anuncio lo hizo alias Efrén Arboleda, máximo comandante de esa guerrilla en Arauca, Boyacá y Casanare.

Publicidad

“Si no se encuentra un mecanismo para implementar los acuerdos que ya están firmados y reconocidos por las cortes y por la comunidad internacional, pues nos conduciría nuevamente a la guerra a la cual nosotros no queremos apostarle. Si no nos dejan otro camino nos tocaría hacerla”, aseguró Arboleda en una rueda de prensa.

Alias Efrén llegó al departamento de Arauca hace seis años, lleva 32 años en la guerrilla y maneja los frentes 16, 28, 38 y 45. Bajo su mando hay más de 400 hombres.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

Publicidad

-Dos uniformados de la Policía rescataron a dos personas que eran arrastradas en un taxi por un arroyo en Barranquilla.

-Víctimas del conflicto en el suroccidente colombiano celebraron el premio Nobel de Paz del presidente Santos y aseguran que ese premio también es un reconocimiento a todos los afectados por la guerra.

Publicidad

-A 10 subió la cifra de víctimas por el Huracán Mathew en los Estados Unidos.

Publicidad

-El alcalde de Barranquilla dijo que la capital del Atlántico está lista para el partido del martes entre la Selección Colombia y su par de Uruguay.

-El régimen de Corea del Norte alabó los avances de su programa espacial, lo que varios analistas ven como una señal de que podría estar preparando el lanzamiento de un misil de largo alcance para celebrar el inminente aniversario del Partido de los Trabajadores, el partido único del país.

Publicidad

-Más de 100 personas murieron y centenares resultaron heridas en la capital de Yemen a causa del bombardeo de un funeral por parte de la coalición árabe, según los rebeldes.

Publicidad

-Al Ministerio Público venezolano que informó que inició las investigaciones por "los presuntos hechos de violencia registrados el pasado miércoles" en una mina de la localidad de Tumeremo, estado Bolívar, mismo sitio donde fueron asesinados 17 mineros a inicios de año.