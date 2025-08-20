“Atrapasueños”: un refugio de esperanza para 200 niños en medio del conflicto

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió en El Plateado, Cauca, la Casa Atrapasueños, un espacio que hace parte de la estrategia intersectorial del mismo nombre. Su propósito es brindar atención y acompañamiento a cerca de 200 niñas, niños y adolescentes que residen en un territorio impactado por el conflicto armado y otras expresiones de violencia.

La Casa Atrapasueños busca prevenir cualquier forma de vulneración de derechos a través de actividades centradas en el juego, el arte, la cultura, el deporte y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Estas herramientas se integran como parte de un enfoque que promueve la participación, la expresión y el fortalecimiento de capacidades individuales, familiares y comunitarias.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Foto: ICBF.

La estrategia Atrapasueños es una intervención intersectorial impulsada por el ICBF en diversas zonas del país, con especial atención a contextos de alto riesgo para la infancia y la adolescencia. La apertura de este espacio en El Plateado responde a las condiciones particulares del territorio y a las necesidades identificadas por el instituto y sus aliados en la región.

Además de la atención directa a niñas, niños y adolescentes, la Casa Atrapasueños también contempla el trabajo con sus familias y cuidadores. Se espera que esta intervención contribuya al fortalecimiento del tejido social y a la generación de entornos protectores dentro de la comunidad.

La implementación del espacio se logró gracias a la articulación del ICBF con entidades del orden local, regional y nacional, en el marco de una política de atención integral a la niñez en zonas priorizadas por su situación de vulnerabilidad.