Aún hay posibilidades de que no se alcance el umbral en plebiscito: Frank Pearl

“Hay posibilidades de no llegar al umbral porque los niveles de participación en las encuestas están entre el 30 y 35 %. Me parece que es bajo”, dijo.



"Hay una buena tendencia, pero hasta que no gane el SÍ no estaremos contentos. Creo que debemos continuar con la pedagogía, para que la gente vote a conciencia. Esto todavía no está ganado”, agregó.



¿Qué pasa si gana el NO?



Pearl manifestó que alias ‘Romaña’, quien dijo este martes que de ganar el NO las Farc no volverá a la guerra, está equivocado porque no habrá renegociación y en eso el Gobierno es claro:

“Van a pasar años antes de que esto suceda porque hay que respetar lo que la gente decida”.



Curules para las Farc



El negociador aseguró que el acuerdo con las Farc es político y que por lo tanto “hablar de la participación política como un sapo es desconocer la naturaleza de lo acordado”.



“Aquí queremos romper el vínculo entre armas y política. A todos nos conviene que las Farc cumplan sus distraerse”, explicó.



Perdón de las Farc



Pearl también señaló que para los integrantes grupo guerrillero es duro encontrar una justificación para las masacres y el daño causado en el marco del conflicto.



“Ellos tienen que encontrar una forma de justificarla y la forma como tratan de hacerlo es haciendo creer que son unos héroes que lucharon con un pueblo”, dijo.



Agregó que desde el punto de vista político ellos van a mantener que esa lucha valió la pena.



Las víctimas



Al respecto, el negociador aseguró que las sanciones permitirán a los victimarios reparar a las víctimas porque están obligados a decir la verdad.



Cumplimiento de acuerdos y entrega de niños



Al respecto, el negociador expresó que en el caso de que las Farc incumplan los acuerdos y hagan trampa ese será el fin de su organización política.



“Van a tener que entregarlos a todos. Con un solo caso que se revele que quedó por fuera del sistema, pierden todos los beneficios”, explicó.