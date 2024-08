Clan del Golfo pide justicia transicional y no sometimiento, dice su abogado

El Gobierno nacional anunció que se iniciarán los diálogos con el Clan del Golfo, grupo armado ilegal que está pidiendo iniciar el proceso “de justifica transicional y no de sometimiento”, según explicó su abogado, Ricardo Giraldo. En Mañanas Blu, aclaró que no han pedido que se abra una nueva jurisdicción ni que se establezcan nuevas leyes para negociar; aseguró que no es necesario.

Ante las críticas por las practicas de financiamiento del Clan del Golfo durante años, reconoció que “no son pastorcitos de Belén”, pero dijo que “tampoco son narcotraficantes puros” como los señalan. En ese sentido, recalcó que este grupo considera que la solución al conflicto armado en el país no es a través del sometimiento y por eso habló explorar otras vías de justicia.

“Ellos han sido muy claros en eso. Incluso, el comandante máximo del Ejército Gaitanista hace unos 15 días lo dijo a viva voz, que ellos quieren es que haya justicia transicional, porque es que sometimiento eso no va a garantizar que haya pacificación de los territorios, porque es que ellos vienen de varios procesos de sometimiento completamente fallidos. Entonces, eso no va a ser la solución real para para que haya paz en Colombia y la resolución es clara”, recalcó.

Giraldo también se refirió a esos diálogos “socio jurídicos” que intenta entablar el Gobierno nacional. Señaló que, desde la parte jurídica, lo analizarán porque las resoluciones “son actos administrativos, pero hablan de sometimiento y “ellos han sido muy claros en que no va a haber sometimiento”, porque creen, y coincidió, “en que la solución al conflicto armado interno colombiano no se resuelve con el sometimiento”.

Manifestó que, con esto, por lo menos “se abre la puerta para que se sienten las partes y se miren a la cara” para exponer “qué propuestas son las que tiene el Ejército Gaitanista y cuáles propuestas tiene el Gobierno”; con esto buscan, según agregó, que las partes puedan avanzar hacia un proceso de paz “que de verdad sea estable y duradero”.

En cuanto al papel de la justicia en este proceso, el abogado Giraldo aseveró que es fundamental que esta juegue “un rol activo” y que todas las partes involucradas, incluyendo la sociedad civil y las víctimas, estén presentes en las negociaciones. Además, hizo énfasis en la importancia de la reparación a las víctimas como una prioridad en estas conversaciones.

