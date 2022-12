Colombia debe reconocer a Andrés Pastrana su vocación de paz: De La Calle

En medio de un debate en el Club El Nogal, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que el acuerdo logrado es una construcción colectiva en el que los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe contribuyeron en gran manera.





"La paz es una construcción colectiva porque hay un acumulado de experiencias. Desde la época de Virgilio Barco la estrategia general de la sociedad colombiana y de los gobiernos siguientes ha sido la misma. El papel del doctor Andrés Pastrana fue enormemente importante. Yo fui testigo allí, adentro desde el Gobierno del desvelo de Andrés Pastrana por conseguir la Paz. Más allá de la discusión sobre los elementos funcionales, sobre la estrategia utilizada, la táctica aplicada, Colombia debe reconocerle a Andrés Pastrana primero su vocación de paz y segundo también el inicio de un proceso de modernización de las Fuerzas Militares", dijo.



Indicó que parte de la decisión de las Farc de sentarse en La Habana es producto de un cambio sustancial en la correlación militar de las fuerzas militares.



"Que luego aparece con todo denuedo por el expresidente Uribe que tiene también acciones en este resultado", aseguró De La Calle.



El jefe negociador del Gobierno aseguró que por esta razón los expresidentes deberían estar cobrando el éxito de sus esfuerzos y no estar envueltos en la discusión sin sentido en la que se encuentran.



"Realmente lo que no entiendo muy bien y es más bien como una reflexión de carácter psicológico, es por qué el doctor Pastrana y el doctor Uribe que hoy deberían estar cobrando el éxito de lo que ha ocurrido, decidieron bajarse de su estatua y entrar en una discusión que no debería tener sentido en función, al contrario en la manera como todos los colombianos tenemos un enorme agradecimiento con ellos", indicó.