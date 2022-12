Comisión de la Verdad admite error al pedir información sobre integrantes de FF.MM.

La información requerida por la Comisión de la Verdad no requiere la identidad puntual de miembros de la Fuerza Pública, indicó el padre Francisco de Roux en entrevista con BLU Radio.

“Nosotros no podemos desclasificar información reservada para darla a conocer al público, bajo contenedores muy rigurosos de privacidad”, explicó el presidente de la Comisión.

Publicidad

"La Comisión de la Verdad no es una comisión jurídica, nosotros no establecemos responsabilidades personales, nosotros no podemos juzgar sobre personas. Tenemos la obligación de lograr una comprensión muy compleja de lo que nos pasó en el conflicto", declaró.

De acuerdo con Roux, reconocer la realidad sobre lo sucedido a lo largo de décadas de guerra le permitirá a los colombianos "ganar una visión de conjunto que nos ayude a salir adelante".

"No para pasar la pagína, para pasar la bien la página hacia adelante", enfatizó.

"No vamos detrás de personas, de casos individuales. Nosotros no vamos a juzgar a ninguna persona", añadió.

Publicidad

Escuche esta entrevista completa:

Publicidad