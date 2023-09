Comunidad en Antioquia se refugió en espacio territorial de excombatientes por enfrentamientos

El pasado viernes, 22 de septiembre, se registraron enfrentamientos en la frontera, entre los municipios de Segovia y Remedios, Antioquia , entre las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y el Clan del Golfo. Las comunidades en la zona quedaron en medio del fuego cruzado y es por eso que al menos 250 familias se tuvieron que desplazar, 87 de ellas llegaron al Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Carrizal, argumentaban que era el único lugar en el que se sentían protegidos debido a las confrontaciones en la zona.

"Se produjo un desplazamiento de más de 250 familias, 87 de las cuales se dirigieron hacia el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Carrizal, llegan hacia el final de la tarde alrededor de 6 personas de la tercera edad, 7 mujeres gestantes y 22 niños", señaló Leonardo Salcedo, subdirector territorial de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN.

Los excombatientes abrieron sus puertas para que las comunidades pudieran quedarse esta noche en el lugar, teniendo en cuenta que no podían volver a sus hogares por cuestiones de seguridad. La Gobernación de Antioquia, la ARN, la Unidad de Víctimas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa ya trabajan para articular una atención humanitaria para la población, el sábado además hubo un consejo de seguridad; sin embargo, hasta el momento no todas las comunidades han podido salir del ECR pues no cuentan con las garantías necesarias.

"Ya una parte de la población desplazada ha salido del ETCR, alrededor de 35 personas permanecen en el interior esperando mejores condiciones de seguridad, bien sea para retornar a sus casas o para buscar otro destino, entretanto, estamos continuando la conversación con el Partido Comunes, con los liderazgos regionales y locales de los firmantes para poder adelantar aún más rápido de lo previsto el proceso de traslado", explicó Salcedo.

