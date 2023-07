“Conocemos 11 casos más de secuestros en el departamento”: defensora regional del Pueblo en Arauca

En la tarde de este viernes, 7 de julio, la sargento Karina Ramírez fue liberada junto con sus dos pequeños hijos y su mascota, luego de permanecer secuestrada varios días por la guerrilla del ELN. Blu Radio conoció que la liberación fue coordinada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.

Para entregar detalles de la liberación y del orden público del departamento en este momento habló en Noticias de La Mañana Natalia Puerta, defensora regional del Pueblo para el departamento de Arauca.

“Es un hecho que celebramos como institución porque traemos alegría y salvamos vidas, pero también rechazamos porque el secuestro es un delito repudiable. Lo primero que hacemos es una verificación de su situación emocional, en nuestro equipo no contamos con médicos ni enfermeras, pero llevamos a los liberados a una valoración médica. Nosotros quedamos muy tranquilos porque ella quedó con la atención de los médicos de su institución”.

Puerta se refirió al momento del primer contacto con la suboficial y sus hijos y habló de que en el desplazamiento de la misión, luego de ser liberados tuvieron que hacer varias paradas para poder alimentar a los menores. Además, contó sobre la situación de orden público en Arauca y entregó cifras alarmantes sobre la ola de secuestros en el departamento y mencionó que dentro de esta cifra se encuentran dos menores.

“En Arauca no cesa el conflicto, conocemos de primera mano qué hay más secuestros, conocemos de 11 casos más de personas que se encuentran desaparecidas en el departamento y puede haber algún tipo de subregistro dado que las personas, por temor, no denuncian no ponen en conocimiento de las autoridades. Ayer (viernes) recibimos muchísimas llamadas luego que se produjera esta misión humanitaria pidiendo información de las personas desaparecidas y muy lamentable aún es que dentro de las 11 desapariciones hay dos menores, uno de ellos de 12 años perteneciente a un resguardo indígena de Arauquita y otro de 17 años”, señaló la funcionaria.

Finalmente, indicó que el departamento ha estado azotado por la violencia, pero que desde el 2022 se recrudeció el conflicto por la disputa de grupos criminales que históricamente han operado en esta zona.

