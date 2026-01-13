En vivo
Crisis en el Catatumbo: más de 87.000 desplazados por guerra entre ELN y disidencias de Farc

Tras un año de recrudecimiento del conflicto armado, la crisis humanitaria en el Catatumbo supera los 87.000 desplazados. En Cúcuta, el impacto se refleja en la llegada de familias que abandonan sus territorios ante la falta de garantías.

