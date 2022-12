Daremos nuestro apoyo irrestricto al presidente Santos en lo que venga: Benedetti

El senador Armando Benedetti habló en BLU Radio sobre los resultados finales del Plebiscito por la Paz que dejó como ganador al NO por un corto porcentaje.

Publicidad

Benedetti aseguró que ante los resultados solo queda “aceptarlos porque la gente votó en plena garantía por el SÍ y el NO”.

Dijo que como congresista apoyará “irrestrictamente al presidente Juan Manuel Santos y lo que él diga si se debe seguir o no seguir y no lo digo Benedetti sino porque he hablado con todos los congresistas de la U”.

Publicidad

Sobre la alta cifra de abstención en el Caribe colombiano, Benedetti dijo que “se puede dar como explicación la fuerte lluvia que cayó, las consecuencias del Huracán Matthew hicieron que la gente no saliera a votar”.

Publicidad

Luego de la jornada de votación que se realizó este domingo para refrendar los acuerdos entre Gobierno y las Farc, el NO se impuso con 50.23 % frente al 49.76 % del SÍ.