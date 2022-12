De la Calle se reúne este martes con jefes de Farc en Bogotá

El jefe negociador del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, se reunirá en las próximas horas con integrantes de la guerrilla de las Farc que llegaron el lunes para lo que sería la firma del nuevo acuerdo de paz.



Por su parte el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dijo que es urgente firmar el acuerdo y descartó la quinta de San Pedro de Alejandrino en Santa Marta como escenario de la firma, de la cual dijo no se dará fecha y lugar pero que será esta semana.



Entre tanto la guerrilla de las Farc arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe y el exprocurador Alejandro Ordoñez.



‘Pablo Catatumbo’ dijo: "Uribe malgobernó, corrompió y ensangrentó a Colombia durante 8 años y nunca quiso La Paz sino la derrota de las Farc, no pudo. Dilatar no".



Mientras que el otro integrante de la mesa de las Farc, ‘Pastor Alape’, señaló: “exprocurador Ordoñez está afligido por fin de la guerra y poseso por fantasía de ser presidente, balbucea inanidades contra #AcuerdoDePaz y cortes".