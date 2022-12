De ser necesario hay que consultar a colombianos sobre lo renegociado: Barreras

El senador Roy Barreras dijo en BLU Radio que el cese bilateral del fuego se cayó por la victoria del NO en el Plebiscito por la Paz.



“El cese bilateral fue seriamente programado y monitoreado por las Naciones Unidas. Al decir los colombianos NO se cae todo el acuerdo incluyendo el cese bilateral”, dijo.



En ese sentido, Barreras, dijo que la cancillería trata intensamente de que ese acompañamiento de Naciones Unidas se mantenga.



“Ojalá Naciones Unidas y la comunidad internacional tenga la generosidad de seguirnos acompañando”, agregó.



Sobre las propuestas de cambios en los acuerdos del Álvaro Uribe, el senador manifestó que debe haber “sensatez” por parte del expresidente, aunque negó que en este momento el balón esté en manos de las Farc.



“El balón está en cancha del expresidente Uribe que debe hacer propuestas sensatas”, puntualizó.



¿Otro plebiscito?



De otro lado, Barreras no descartó la posibilidad de que los colombianos refrenden los nuevos ajustes de los acuerdos.

“Hacer es unos ajustes si se tienen que hacer y si es necesario volver a preguntarles a los colombianos”, dijo.

Publicidad