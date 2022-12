Dilatación para nuevo acuerdo de paz es un gran peligro: Iglesia católica

Monseñor Augusto Castro manifestó que ante la medida de cese el fuego bilateral que tiene fecha temporal hasta el próximo 31 de diciembre establecida por el Gobierno es necesario que las partes acuerden el nuevo texto de la renegociación lo más pronto posible.



El presidente de la Conferencia Episcopal señaló que la dilatación para llegar un nuevo acuerdo con las Farc sería un peligro para la paz que anhelan millones de colombianos. Esto en caso de que no avancen con las conclusiones a las que llegaron delegados del Gobierno y sectores del NO ya que de alguna manera se han tomado un tiempo considerable.



“Es importante que esto no se dilate porque la dilatación es un gran peligro para la paz hoy”, expresó.



Monseñor cito un ejemplo cuando fue obispo en la otrora zona de distensión donde comandantes de la guerrilla le señalaron que mantener guerrilleros sin hacer nada en difícil, sino se tiene claro que futuro tendrán una vez se pacte la renegociación.



“Cuando yo fui obispo en San Vicente del Caguán me contaban uno de los jefes (guerrilleros) –mire, el gran lío para nosotros cuando no estamos en acción es difícil mantener la integridad de los guerrilleros. Si dejamos 20 muchachos debajo de un árbol se nos relajan sin hacer nada, imagínese como será si están todos sin hacer nada. Hay que llegar a unas decisiones claras”, sostuvo.



“Habrá que ver y aclarar cómo va a ser esa participación en política especialmente para aquellos que sean acusados de algunos delitos especiales, delitos de lesa humanidad”, puntualizó.



“Darle totalmente la razón a las Farc porque figúrese 50 años de lucha para llegar a participar en la política y ahora decirles que no pueden participar es un gran tomadura de pelo, es decir todo el fenómeno de la guerra surgió de la exclusión política de algunos grupos”, señaló.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En comisión tercera de Cámara de representantes pasó a segundo debate el proyecto de ley del representante David Barguil con el cual los bancos deberán entregar a sus usuarios una ‘canasta de tres servicios sin costo adicional’.



-Según el ICBF, el último registro de menores edad que trabajan en el país equivale a más de un millón, eso sin contar los servicios domésticos.



-En Cali, las autoridades capturaron a una banda dedicada a vender terrenos que ya tenían dueño. Falsificaban escrituras para despojar a los verdaderos propietarios y luego los ofrecían a compradores en el centro y norte del país.



-El candidato a la Casa Blanca Donald Trump ya anunció cuál será el último evento de campaña antes de esperar los resultados en la noche de elección del próximo martes.



-La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló dos peligrosas bandas delincuenciales que se dedicaban al hurto a residencias y a entidades bancarias.



-La Policía adelantará la revisión de los esquemas de seguridad de las personas que cuentan con protección del Estado.