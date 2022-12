El rostro detrás de las marchas que exigen acuerdo final entre Farc y Gobierno

La histórica marcha por la paz, convocada en tiempo récord a través de las redes sociales, luego del triunfo del NO en el plebiscito para refrendar los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, tuvo como protagonistas a estudiantes universitarios, activistas y líderes sociales y comunitarios.



Lorena Pérez, estudiante de ciencia política de la Universidad del Rosario; Juan José Rojas, abogado con estudios en la Universidad de Harvard y Julián David Gómez, economista de la Universidad de Los Andes, hablaron en Mesa BLU sobre el movimiento estudiantil que busca salir a las calles a marchar en pro de los acuerdos de paz entre las Farc y el Gobierno.



Ellos son solo tres de los miles de estudiantes que han salido a las calles de las principales ciudades del país a marchar para exigirle a las Farc y al Gobierno un acuerdo final y definitivo que ponga fin a más de 52 años de conflicto armado en el país.



“Es necesario que la sociedad entienda que el tema de las marchas no lo podemos agotar, pero si hay que buscar otras formas de manifestación que no implique salir a marchar cada semana”, manifestó Julián Gómez.



Por su parte, Juan José indicó que dentro de las marchas hay muchas organizaciones como: ‘Paz a la calle’, ‘Paz siempre’, ‘Pazcifico’, entre otras. “Estas organizaciones ven la necesidad de articularse y trabajar en conjunto para hacer movilizaciones en las calles de manera pacífica”.



“La narrativa de la marcha puede que se agote muy pronto, pero como sociedad civil vamos a a seguir exigiendo que el acuerdo sea ya y no se delate”, añadió.



Cabe señalar que ellos asumieron una responsabilidad histórica con Colombia y se encargaron de coordinar la movilización de miles de personas en Bogotá, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Huila, Tunja y San José del Guaviare, entre otras ciudades, para pedir una salida dialogada del conflicto armado en el país.



“Las marchas surgieron espontáneamente y de común acuerdo porque queremos trabajar por lo mismo. Por ejemplo, hace unas semanas tuvimos 17 ciudades capitales que marcharon simultáneamente con Bogotá”, manifestó Rojas.



Por su lado, Lorena dijo que jamás pensaron que las marchas fueran tan concurridas, “sin embargo eso demuestra el inmenso poder de las redes sociales (…) Facebook fue fundamental en el éxito de las marchas”.



“Siempre estamos activos en las redes apoyando los acuerdos de paz entre las Farc y el Gobierno (…) Cuando nos reunimos hay una logística muy grande y existe un orden y una organización que permite el éxito de nuestra manifestación”, señaló la joven.



“El tema del desarrollo rural es fundamental dentro de los acuerdos y considero que eso no se debe cambiar. Si van a haber cambios, no deben ser cambios sustanciales porque de ser así tendría que haber un nuevo acuerdo”, puntualizó.



*Escuche en el audio adjunto el debate completo y las ideas de estos tres líderes sociales que marchan por la paz del país.