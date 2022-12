El SÍ es nuestra mejor opción: Íngrid Betancourt sobre Plebiscito por la Paz

La excandidata presidencial que estuvo secuestrada por las Farc aseguró que el punto que más le llama la atención dentro de las negociaciones es el de la justicia.

La excandidata presidencial Íngrid Betancourt se refirió al acuerdo para la terminación de conflicto logrado entre el Gobierno y las Farc luego de casi cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba.

“El acuerdo es un acuerdo que nos tiene reflexionando a los colombianos porque queremos ser honestos en nuestra decisión, queremos no ser manipulados, tenemos dudas, tenemos nuestras propias vivencias y muchos sentimos rabia, dolor, es decir, que es una votación que en relación con otras, difiere en todo sentido porque aparte de ser racional es muy emocional, implica lo que nosotros hemos vivido y sufrido en todos estos años de guerra”, dijo la excongresista.

Betancourt afirmó que ha leído de manera detenida el acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc y aseguró que uno de los puntos que más le llama la atención es el de la justicia, al considerar que en esta negociación es un tema que se afronta directamente y no se deja “para después”.

“Me lo he leído, seguramente hay capítulos en los cuales la lectura ha sido más rápida que en otros, pero el capítulo que realmente me ha llamado la atención, porque es innovador, es el de la justicia”, dijo Betancourt quien estuvo secuestrada por las Farc por más de seis años.

“Para mí fue muy sorprendente ver que el Gobierno y la guerrilla habían podido poner en blanco y negro algo que por lo general, en lo que es la historia de la resolución de conflictos, no se toca o se deja par más tarde, muchas veces se trata de ignorar el tema de la justicia, y básicamente la razón es que estos son casos en los cuales los que pactan la paz no están derrotados, no han sido arrestados por la policía o las FF.MM y no son llevados ante la justicia como prisioneros, sino en este caso es por voluntad propia que las Farc aceptan rendir cuentas ante un tribunal”, añadió.

Íngrid Betancourt calificó el acuerdo de “maduro” y aseguró que como víctima cree que lo acordado brindará justicia a quienes han padecido el conflicto a los largo de 52 años.

“En ese sentido me parece que es un acuerdo maduro y a mí como víctima me da garantías, la manera como yo lo veo es que en Colombia desgraciadamente la realidad es que la justicia, precisamente por la guerra y por toda la desorganización institucional que lleva la guerra no opera, estamos frente a indicies del 95 % de impunidad aún ahora y pese a los avances de la justicia especialmente en este tipo de casos”, dijo Betancourt.

“Cuando se habla de guerra y de crimines de lesa humanidad es muy difícil, primero, lograr que se capturen las personas, segundo que se lleven a juicio y tercero que hayan testigos que tengan la audacia de ir a confrontar a las personas que cometieron los delitos”, agregó.

Betancourt dijo que “por primera vez vemos la posibilidad de que haya una justicia y me parece que es una justicia equilibrada, obviamente se habla de amnistía ,pero es una amnistía que solo va a tocar a la tropa, es decir a los guerrilleros que ,en lo que conocí en las Farc, eran niños que habían sido reclutados, a veces a la fuerza, sujetos de un lavado de cerebro cooptándolos con una manera que no era respetuosas de la libertad de estos muchachos, ofreciéndoles cositas, a las niñas joyas y a los muchachos la oportunidad de tener un fusil”.

Al referirse a la participación en política de algunos miembros de la guerrilla, Betancourt aseguró que es importante que quienes decidieron hacer parte de esa organización tengan la oportunidad de aprender a participar y hacer la democracia.

“Eso está contemplado pero después de que ellos pasen por un filtro que es el de la justicia en la cual tendrán que responder, hay una responsabilidad por los hechos de guerra y en particular por los secuestros como el mío, dicho esto, para mí es importante que aquellas personas que tomaron la decisión de entrar en una organización como las Farc con una ideología, en particular los jefes, miembros del secretariado, que estuvieron dentro de la organización con una visión militar y política, tengan la posibilidad de aprender y a hacer democracia; la democracia colombiana con todos los defectos que pueda tener, es la mejor manera de construir patria”, dijo la excongresista.

Sobre cómo ella pensaba que los guerrilleros iban a tomar la oportunidad de la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, Betancourt aseguró que la mayoría van a querer que se dé este paso para poder reincorporarse a la sociedad y aprovechar las oportunidades de empleo y estudio que se deben generar en el poscoflcito.

“Para estos muchachos tiene dos partes, una de mucha esperanza; creo que son muchachos que sueñan con ser parte de Colombia y con tener un estatus en el país, acordémonos que son muchachos que vienen de zonas marginadas con una vivencia traumática (…) si se les da la oportunidad de ser personas de bien vana a querer ser personas de bien, no hablo de todos pero si de su mayoría que tienen un ideal y hay que preservarlo”, concluyó.