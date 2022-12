En 2007 Uribe quería que las Farc llegaran a la política: Nicolás Maduro

En Venezuela el presidente Nicolás Maduro comenzó a contar algunas informaciones de cómo fue el aporte del Gobierno de Hugo Chávez, en su momento, para que hubiese mesa de diálogo con las Farc.



Entre lo revelado por el mandatario venezolano está que en una reunión en el año 2007 con Álvaro Uribe, éste último tenía la disposición de que la guerrilla pasara a la arena política.



“Yo recuerdo una reunión en Santiago de Chile, aquella vez donde el Rey de España dijo el ‘por qué no te callas’, ahí tuvimos una reunión con Uribe de 4, 5 horas, y Uribe caminaba en el salón, y Chávez también se paraba y caminaba, y Uribe construyendo una ruta, sí pasa esto iniciamos una conversación, si entregan a los secuestrados iniciamos una conversación directa, Chávez y tú puedes ir a Colombia y te reúnes con Maralunda, y si va bien la conversación me acerco yo (Uribe), entonces nos reunimos Maralunda, tu y yo, y ahí iniciamos un proceso, para negociar un acuerdo integral de paz y ofrécele que ellos (las Farc) pueden ir a la vida política”, narró Maduro.



Sobre la posición asumida ahora, nueve años después, por el ex presidente Uribe en torno a la firma de la paz, el mandatario venezolano dijo no entender, aunque aclaró que el propio Álvaro Uribe pudo encabezar estos diálogos de paz. “Es lamentable porque lo mueven muchos odios, debe ser una persona que vive en una amargura total, que en una oportunidad vio la posibilidad de que a través de Chávez se avanzara”.



Nicolás Maduro también contó sobre una reunión entre el Presidente Santos y el Presidente Chávez, ya enfermo en la Habana, donde el mandatario colombiano afinaba los últimos detalles del inicio de las mesas de diálogo. “Una reunión importante para avanzar en algunos puntos, el Comandante Chávez en el momento casi no se podía ni sentar y por petición vino el Presidente Santos y estuvieron 4 horas hablando y luego se reunió (Chávez) con el núcleo de negociadores que estaban ya en La Habana”.



En cuanto a los diálogos del ELN y la participación de Venezuela en lo que podría ser un nuevo proceso de paz, dijo el Presidente Maduro que de manera prudente, tranquilo y sin fotos, colaborará para la paz con el Ejército de Liberación Nacional.