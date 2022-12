En una semana deberíamos estar en La Habana buscando renegociación: Canciller

La canciller María Ángela Holguín, una de las designadas para el Gobierno para hablar con el Centro Democrático, dijo que ese diálogo tiene como objeto conocer exactamente los puntos en lo que la colectividad no está de acuerdo con lo pactado en La Habana.



“Que hagan su lista. Qué es lo que no les gusta, qué es lo que piensan que deben cambiar”, dijo.



La ministra expresó que también es necesario ver la disposición de las Farc para reabrir los acuerdos e incluso invitó al uribismo a viajar a La Habana.



En ese sentido, Holguin aseguró que espera que en una semana ya las objeciones de los del NO puedan ser llevados y puestos a consideración de los negociadores.



“Lo que no podemos es dilatar esto y que se pierda este momento para lograr la paz en Colombia”, dijo.



De otro lado, la canciller manifestó que el documento que se llevó a Suiza son claros en afirmar que quedarán blindados “una vez haya refrendación”.