"Es un deber de todos los colombianos salvar este proceso": Rodrigo Londoño, Timochenko

Rodrigo Londoño, conocido en su paso por la guerrilla de las Farc como Timochenko, habló en Mañanas BLU sobre la carta que le dirigió al expresidente Juan Manuel Santos.

"Es un deber de todos los colombianos salvar este proceso", declaró.

El jefe del partido Comunes también se refirió a su intervención ante la Justicia Especial de Paz por los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, el general (r) Fernando Landazábal Reyes, Hernando Pizarro Leongómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano y Pablo Emilio Guarín.

Timochenko, además, dijo que no le pareció sentirse regañado por la declaración del magistrado óscar Parra de la JEP por su supuesta someridad en detalles sobre el asesnato del general (r) Landazábal.

"No me sentí regañado, creo que hay elementos que sobre esos temas se pueda averiguar un poco más", dijo Timochenko.

"Yo aporté el conocimiento que tengo", agregó.

De acuerdo con Rodrigo Londoño, decir otra cosa frente a los crímenes de las Farc sería mentir.

"Seguí la recomendación de magistrados, no puedo ponerme a inventar lo que no conozco. No puedo inventarme que participé en reuniones en las se tomaban decisiones en las cuales no estuve", agregó.

Rodrigo Londoño contó las razones por las que no envío la misiva en la que expresa su preocupación por el acuerdo de paz al presidente Iván Duque, sino a su antecesor Juan Manuel Santos.

"Él (Santos) conoce en su letra y en su espíritu el acuerdo y a él es a quien voy a acudir. No podemos dejar pasar esta oportunidad que nos ha dado la historia", indicó.

"No dejemos perder esa hoja de ruta, no dejemos que nos tracen una hoja de ruta para que los colombianos sigamos enfrentados", complementó.

