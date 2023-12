General (r) Santoyo dice a JEP que aceptó cargos en EE. UU. por estrategia para evitar el juicio

El general (r) Mauricio Santoyo fue aceptado por la JEP y solicitó su libertad condicional, sin embargo, le pidieron un documento en el que debía explicar cuál es la información que va a aportar en esta jurisdicción, aunque hace unos meses lo entregó, los magistrados le pidieron corregirlo al considerar que no era detallado.

Cabe recordar que Santoyo fue condenado en Estados Unidos por “conspiración para proveer apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera, Autodefensas Unidas de Colombi ( AUC) ”, sin embargo en dicho documento no aportaba información sobre el tema, aunque insistía en que ese proceso tenía relación con el conflicto armado y por eso la JEP debía asumir conocimiento.

A su vez, Santoyo cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.

Santoyo también ha sido vinculado a los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, el 6 de diciembre de 2001 en Medellín, pero el general en retiro señaló que esta vinculación era equivocada.

Aún cuando las respuestas del compareciente esta vez presentan un mínimo de detalles que no se habían presentado en la primera versión de su CCCP, lo cierto es que este relato está aún muy lejos de ser detallado y concreto. El señor Santoyo Velasco simplemente enuncia hechos aislados sin especificar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Un ejemplo de lo anterior, es la posible cooptación de miembros de la Policía Nacional de alto rango por parte de grupos al margen de la ley Explica la JEP.

Pero además, Santoyo señaló que el hecho de haber aceptado responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos se dio, en parte, por una estrategia jurídica.

"Aceptación de cargos frente a los que debo precisar a la JEP que no obedecieron a hechos jurídicamente relevantes específicos con circunstancias exactas de tiempo modo y lugar, de tal suerte que corresponden al periodo de tiempo que fungí como oficial de la Policía Nacional de Colombia y mi relación con el servicio Policial, obedeciendo a hechos generales y su posible relación con las AUC, y no algún acontecimiento especifico, todo ello se surtió ante el fiscal del caso a efectos de no afrontar mi causa en juicio público, toda vez que la estrategia de defensa técnica y su asesoría frente a mi caso siempre fue evitar a toda costa el juicio, independientemente de mi ausencia o no de responsabilidad frente a los cargos" dijo Santoyo a la JEP.

Esta respuesta fue calificada por los magistrados como desconcertante, ya que señala que su condena no obedeció a un hecho concreto y especifico, sino única y aisladamente a su vinculación con la Policía , insinuando su inocencia a pesar de que en su momento aceptó cargos.

"Contrario a lo insinuado por el señor Santoyo Velasco, no es lógico que una autoridad judicial procese, aleatoriamente, a un ciudadano por el simple hecho de estar vinculado a una entidad sin que exista pruebas en su contra en las que se fundamente la investigación. Este tipo de respuestas, reiteradas ya en dos ocasiones, refuerzan la convicción respecto a la renuencia del compareciente de aportar verdad en el presente trámite", señalan los magistrados.

Ante esta situación, la JEP decidió citarlo a una audiencia de aporte a la verdad, el próximo 21 de marzo para que amplíe la información sobre la cual tiene conocimiento, pues hasta ahora consideran que ha sido insuficiente. Si lo que cuenta en esta diligencia no es detallado podría ser expulsado de la justicia transicional.

Las preguntas que se le harán están relacionadas con ejecuciones extrajudiciales que podrían ser responsabilidad del Gaula Medellín, también, si la tuvo, deberá describir cómo funcionó su presunta vinculación con las Autodefensas, deberá hablar sobre su incremento patrimonial y también deberá señalar a miembros de la Policía que pudieron tener alguna vinculación con el paramilitarismo.

Por su parte, algunos exjefes paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', han dicho que entre 1998 y 2006 se hicieron alianzas entre las Autodefensas, la Oficina de Envigado y oficiales de la fuerza pública, entre los que estaría, supuestamente, Santoyo.

