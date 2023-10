Sistemas de justicia transicional no tenían los dientes que tienen ahora: asesor sobre el conflicto

En los últimos días se han desarrollado actos de perdón y reconocimiento por parte de los máximos responsables y actores del c onflicto armado en Colombia . Incluso, durante una ceremonia, el Estado pidió perdón por los horrores cometidos en el pasado y que, aún, sufren las familias de las víctimas que buscan justicia y verdad.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el asesor de excomandantes paramilitares Juan Carlos Villamizar dijo que, pese a que ahora sí hay mecanismos para resolver los casos pendientes, conocer la verdad y demás, faltan muchos datos que se dejaron pasar y que hoy servirían mucho, como coordenadas exactas donde ocurrieron algunas masacres o las zonas en las que se enterraron cuerpos.

Según dijo, antes no había instrumentos para hacer las búsquedas, algo que se logró luego con la creación de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas, la JEP y demás entidades encargadas de temas relacionados con el conflicto.

“Creo que las decisiones de justicia y paz se quedaron cortas, sin duda alguna. En muchos casos, algunos responsables han tenido que hacer búsquedas extrajudiciales”, puntualizó.

A la pregunta de por qué estos casos ahora sí son relevantes después de tantos años y no en su momento cuando estalló el escándalo, Villamizar comentó que, antes, los sistemas de justicia no tenían “los dientes” de ahora.

“La pregunta es por qué esto no salió y no tuvo el impacto en su momento, cuando salieron las sentencias de Justicia y Paz del bloque Catatumbo, por ejemplo. No lo tuvo porque los sistemas de justicia transicional no tenían los dientes que tienen ahora para poder aplicar unas metodologías y rutas que permitan que los máximos responsables puedan participar en la búsqueda, identificación y entrega digna de las víctimas”, señaló.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: