Gobierno nunca se comprometió con uribismo a dejar abierto nuevo acuerdo: Cristo

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que el Gobierno nunca se comprometió con el Centro Democrático a dejar abierto el nuevo acuerdo con las Farc.



“No es posible mantener abierto y un texto permanente. Aquí en estas reuniones nunca se les dijo a los voceros del NO que se iba a mantener este diálogo de manera indefinida”, expresó el funcionario.

Publicidad

Cristo dijo que el Gobierno está listo para reunirse con el Centro Democrático y analizar las modificaciones que se le hicieron al nuevo acuerdo de paz, incluyendo la mayoría de las propuestas de los líderes del NO.

"Con urgencia está pidiendo la reunión el Gobierno desde el domingo. Me alegra mucho que el Centro Democrático haya recogido ese sentido de urgencia. Desde el domingo he estado en comunicación con Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque pidiéndoles la posibilidad de sentarnos. Llevábamos 4 días esperando esta reunión", explicó.

Publicidad

El jefe de la cartera política señaló que la negociación directa con las Farc se agotó.

Publicidad

Entretanto, el Senado aplazó para el próximo miércoles el cónclave para analizar el mecanismo de refrendación, por solicitud del Centro Democrático, ya que esperará las conclusiones de la posible reunión entre el uribismo y el Gobierno.

Promotores del NO, a la expectativa por reunión con el Gobierno



Publicidad

Los voceros del NO se declararon a la expectativa de la reunión que tendrían con Humberto de la Calle en las próximas horas para hablar de las inquietudes del nuevo acuerdo de paz.

Publicidad

Esto según lo acordado entre el presidente Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe el pasado sábado, en Rionegro.

Según dijo el expresidente Álvaro Uribe, el Gobierno se comprometió a hablar con los promotores del No luego de concertar las propuestas con las Farc en La Habana. Les preocupa que dicho encuentro no suceda.

Publicidad

"Estamos esperando, apenas los voceros del NO hayamos concluido este examen, se cumpla la reunión que habría con Humberto de la Calle, según me dijo el presidente. Y que esa reunión nos permita expresar conclusiones. (...) me preocupa que ahora el Gobierno hable de cierre, que el nuevo acuerdo está cerrado, porque insistimos que haya un acuerdo nacional que incluya la justicia", agregó Uribe.

Publicidad

La reunión continúa en el Club de Ejecutivos, en el centro de Bogotá, sin la presencia del expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra en el cónclave que adelanta el Senado de la República.