Gran mentira decir que votar NO al plebiscito es decirle sí a la paz: MinInterior

El ministro Juan Fernando Cristo advirtió que si llega a ganar el NO en el plebiscito, el acuerdo de paz con las Farc no se podrá modificar sino simplemente llegará a su fin.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en entrevista con Blu Radio rechazó las declaraciones del senador Álvaro Uribe, quien confirmó que le harán campaña al NO “para decirle sí a la paz”. (Lea acá también: Solamente nos queda decir Sí a la paz votando No al Plebiscito: Uribe ).

“Sí a la paz votando NO al plebiscito es un gran sofisma y una gran mentira que se le pretende meter a los colombianos durante esta campaña, todos sabemos que lo que se va a votar es el acuerdo definitivo de paz con las Farc y decir ahora que si gana el NO se podrá reorientar el proceso de estos cuatro años es un gran engaño al pueblo colombiano”, enfatizó.

Cristo dijo que los colombianos deben entender que si llega a ganar el NO en el Plebiscito por la Paz, no quiere decir que se puede modificar lo pactado sino que el proceso de paz con las Farc llegará a su fin.

“Ya la Corte lo dejó claro en su sentencia, si los colombianos votaran NO al plebiscito, se estaría acabando el proceso de paz y simplemente habría que esperar la campaña de 2018 para que nuevamente el tema de las Farc hiciera parte de la agenda de esa campaña”, recordó el ministro.

El jefe de la cartera política también dijo que hay “unos asteriscos” que no se han acordado y quedarían por fuera del acuerdo final de paz.

“Hay unos asteriscos de unos temas anteriores sobre los cuales no hubo acuerdos, que las Farc en su momento señalaron que debían discutir hacia el final pero sobre los cuales seguramente no habrá posibilidad de acuerdo al final del texto y finalmente no harán parte del acuerdo final”, insistió.

Sobre los temas pendientes, dijo que están el tema de la conformación del Tribunal de Justicia Transicional, la manera de seleccionar los magistrados, el tema de la amnistía, la transformación de las Farc en partido político, la reincorporación de las Farc a la sociedad civil después del desarme y desmovilización, entre otros.

Finalmente, el ministro del Interior explicó que la declaración del presidente Santos sobre la no necesidad de la firma de paz para convocar al plebiscito, se refiere es a la ceremonia de presentación y no al acuerdo final. (Lea acá también: "No se requiere la firma oficial para convocar el plebiscito por la paz": Santos ).

“La firma sobre el documento final del acuerdo definitivo para una paz sostenible y duradera en el país tiene que hacerse porque tiene que publicarse para mandar al Congreso de la República, lo que no es necesario es toda la ceremonia y organización del acto formal donde se haría la presentación al país y al mundo de los acuerdos”, explicó.

“El tiempo para la firma del acuerdo ya no se cuenta en años ni meses sino semanas”, finalizó.

Por su parte, Óscar Iván Zuluaga, exdirector del Centro Democrático, insistió en que la decisión de la colectividad de hacer campaña por el NO va contra con los acuerdos actuales y no contra la paz.

“Votar en contra del plebiscito no es escoger entre la paz y la guerra. Ese es un falso dilema. Lo que vamos a votar en el plebiscito es si estamos o no de acuerdo a lo pactado en La Habana”, dijo.