"Hay contradicción entre lo acordado en la mesa y las declaraciones del jefe del ELN": Lafaurie

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y quien forma parte de la delegación gubernamental en los diálogos con el ELN, recientemente abordó las negociaciones y expresó inquietudes sobre ciertos asuntos nacionales.

“Nos preocupa la inseguridad rural, el regreso del secuestro y la extorsión que nunca se fue, además del futuro de las negociaciones con el ELN, en las cuales participo como presidente de Fedegán con aprobación del pleno del Congreso Nacional de Ganaderos de 2022”, señaló Lafaurie en una columna.

Por otro lado, dijo que había una contradicción entre las declaraciones del máximo cabecilla de ese grupo, alias ‘Antonio García’ , y lo que se acuerda en la mesa de diálogo.

“No ha sido fácil, sobre todo por la contradicción entre lo acordado en la mesa y las declaraciones del jefe del ELN, frente a un país que, por esa vía, no superará el escepticismo sobre un proceso que tanto apoyo necesita. Aun así, aunque la meta es importante, lo más importante es no detenerse. El campo y la paz lo merecen como augurio de un mejor Año Nuevo”, asegura Lafaurie.

Cabe recordar que recientemente el máximo cabecilla del ELN , señaló que para que la guerrilla pueda dejar de secuestrar sus combatientes debían recibir una financiación.

