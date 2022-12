Humberto de la Calle viaja a La Habana para entregar a Farc propuestas del NO

Este viernes, hacia las 6:00 de la tarde, el equipo de paz del Gobierno viajará a La Habana con el compendio y unificación de propuestas del NO y de diversos sectores sociales que buscan ser introducidas a lo ya pactado y firmado con las Farc el pasado 26 de septiembre.



Por ahora, solo viajan Humberto de la Calle, jefe de la delegación y Sergio Jaramillo, alto comisionado de Paz y algunos de sus asesores.



No se prevé declaración previa por parte de los dos ya que ultiman detalles de este nuevo encuentro con la delegación del grupo guerrillero para iniciar mañana mismo el estudio de las propuestas con el objetivo de avanzar rápido tal como lo solicita el presidente Juan Manuel Santos.



Y es que así lo ha expresado ‘Iván Márquez’ en su Twitter: "Esperamos en La Habana equipo de Gobierno con iniciativas ciudadanas que fortalecerán Acuerdo Final. Queremos iniciar ya su implementación".



Las delegaciones de paz no han confirmado el tiempo de duración de los encuentros, ni un límite fijado para abordar temas sin afectar el núcleo de los acuerdos como la justicia transicional y la reparación a las víctimas.



