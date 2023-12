"Incumplir acuerdo de paz podría convertirse en perfidia": de la Calle y Cristo a Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió recientemente a lo que llamó la "fragmentación de la verdad" teniendo en cuenta que los distintos responsables del conflicto armado están sometidos a diferentes jurisdicciones, por lo que para él esto ha dificultado avanzar en el tema de la verdad sobre lo que ocurrió, adicionalmente señaló algunas dificultades que se han presentado en cuanto a la reforma rural.

"No se va a implementar el acuerdo de paz con las Farc, realmente se va a incumplir ese tratado, porque es un tratado, más que un acuerdo, porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra", expresó Petro.

El mandatario, que habló durante posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia , Gerardo Barbosa, manifestó que "el acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad".

"En los tres tenemos problemas de implementación. Tierra por razones históricas, porque los tenedores de la tierra no la sueltan (...) Territorio porque ha sido el fracaso histórico del Estado, el Estado no ha sido capaz de transformar el territorio", afirmó.

Publicidad

Humberto de la Calle fue el negociador de paz del Gobierno Santos y Juan Fernando Cristo fue ministro durante la misma presidencia. En las últimas horas enviaron una carta mostrando su preocupación por las afirmaciones.

"El Acuerdo del Teatro Colón trazó una hoja de ruta para lograr una Reforma Rural Integral cuyo objetivo es transformar las condiciones del campo y reversar los efectos de la violencia. En este sentido, la puesta en marcha de los Planes Nacionales y los PDET es justamente cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. Garantizar la implementación de estos pilares es una transformación que, como usted señala, impactaría positivamente los territorios", aseguran Cristo y de la Calle.

En este sentido señalan que se contemplaron mecanismos para garantizar el acceso a tierra, pero que aunque al Fondo de Tierras han ingresado 2.200.000 hectáreas solo el 0,88 % ha sido distribuido, por lo que creen que se necesita coordinación entre instituciones para avanzar en este propósito.

Publicidad

"Presidente, lo invitamos aclarar el sentido de su declaración. El acuerdo de paz es un compromiso de Estado que de incumplirse puede convertirse en perfidia. Ni este, ni ningún Gobierno debe escudarse en las dificultades de implementación para incumplir lo acordado.

Aún estamos a tiempo para poner en marcha un plan de choque que permita superar el rezago de la implementación, cumplirle a los más de 13.000 excombatientes que permanecen en la legalidad y a las comunidades que cuya participación se convirtió en una apuesta hacia la paz territorial", aseguran los exfuncionarios del Gobierno Santos.

Le puede interesar: