Invitamos a las Farc a la instalación de la mesa y la Fiscalía no lo permitió: ELN

El jefe de la delegación de paz del ELN, ‘Pablo Beltrán’, aseguró que una comisión de las Farc fue invitada a la instalación de la mesa, pero la Fiscalía no les dio el permiso para asistir.



"Los invitamos para que asistiera a la instalación de la mesa y la Fiscalía no los dejó", sostuvo. Lea también: Resolver conflicto con ELN es esencial para lograr paz completa en Colombia: ONU



Dijo que no sabía el motivo del por qué el ente judicial no los dejó ir a Quito y que había que preguntárselo a la misma Fiscalía.



Recordó que hay una cláusula de los acuerdos que establece la sincronización con lo acordado en La Habana con las Farc.