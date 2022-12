Juan Manuel Santos nos ha devuelto la esperanza: Íngrid Betancourt

La excandidata presidencial Íngrid Betancourt se refirió al Premio Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos y aseguró que es un reconocimiento “extraordinario”.



Íngrid, víctima del secuestro por parte de las Farc, aseguró que este premio deja en evidencia lo que “la comunidad internacional está esperando de Colombia”, y añadió que es un llamado para que la sociedad colombiana experimente una madurez democrática que permita cumplirle a las generaciones que vienen.



“Es el momento de creer en la paz, de dejar nuestras venganzas, odios, sentimientos de rabia en contra de unos y otros, de sacar lo mejor de nosotros mismo para construir ese sueño que es la paz”, señaló Betancourt.



“Mientras los acuerdos no estén cumpliendo el orden jurídico ‘Timochenko’ sigue siendo un criminal, pero él ha dado pruebas de que no es eso, yo creo que cuando le dan el premio a Juan Manuel están reconociendo esa transformación extraordinaria de las Farc”, dijo Íngrid al referirise a lo que se había rumorado frente a un premio para el líder de las Farc.



“Es transformación puede aportarle al futuro de Colombia, nos tiene que llegar al corazón a cada uno de nosotros (…) una trasformación profunda en nuestros corazones, de ser grandes, generosos, de abrirle el espacio a unos colombianos que quieren integrarse, con todo el derecho, a la vida civil del país”, agregó.



Finalmente, señaló que lo que ha logrado el presidente Juan Manuel Santos es unir al país en torno a la paz.



“Hay algo extraordinario que está sucediendo, es que nos estamos uniendo en torno a la paz y no dividiendo, eso es lo que Juan Manuel ha logrado, devolvernos la esperanza, que podamos dejar atrás nuestras rencillas o grandes dolores y ser más grandes que nuestro dolor”, concluyó.