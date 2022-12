Juez pide a Farc no obstruir justicia por orden a exguerrilleros de no declarar

El juez segundo especializado de Bogotá les cantó la tabla a los máximos jefes de esa agrupación y les advirtió que el hecho de que hayan firmado un acuerdo de paz no les permite obstruir a la justicia.

El pronunciamiento, que terminó con una compulsa de copias, se hizo a los testigos y excombatientes de ese grupo Darwin Lisímaco Betancourt, Libardo Rojas Castañeda y Davilco Guerrero Pérez, quienes revelaron que por orden del Secretariado no colaborarán en el esclarecimiento de crímenes como el del periodista Jaime Garzón.

"He tomado la decisión, además me han dicho también del secretariado no más declaraciones, no más cosas porque todo se va a encargar la justicia especial de paz. Lo que tengan que declarar, lo que tengan que decir, lo va a hacer en la justicia especial de paz. Entonces por ese motivo, lo lamento, pero no voy a hacer más declaraciones", manifestó Lisímaco Betancourt al juez.

Los tres testigos, según información que reposa en el expediente, serían informantes de la brigada 13 del Ejército y tendrían información de los planes para ultimar al periodista y humorista.

“No existe justificación alguna para que los procesos se paren. Solo hay firmada la paz, solo se está tratando de cumplir unos acuerdos, solo se está conformando un tribunal, y todavía desconocemos cómo van a ser los criterios, ¿y entre tanto qué?”, dijo a los guerrilleros el juez segundo penal especializado.

La compulsa de copias fue respaldada por la Fiscalía y la defensa del coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo, único oficial enjuiciado por el crimen.