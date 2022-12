La Corte no puede ser un obstáculo para la paz: Álvaro Leyva

El facilitador para las negociaciones de paz de La Habana, Álvaro Leyva, dijo que si la Corte Constitucional no da vía libre al 'fast track' para implementar los acuerdos con las Farc tendría que dejarse de lado ese fallo ya que el derecho a la paz es un mandato que debe ejercer el Presidente de la República.

Leyva aseveró que las negociaciones pactadas y definidas con el acuerdo del Teatro Colón y refrendadas en el Congreso son más que suficientes para poder desarrollar la construcción de la paz y la etapa de posconflicto.

"A mí la Corte no me impresiona para nada. No hay Corte en el mundo que se pueda manifestar contra los acuerdos. Ojalá se pronuncie en contra para pasar por encima de ella. La verdad es que el país no puede estar atento a dos o tres decisiones de derecho porque el derecho tiene es que estar al servicio de la paz, no puede ser un obstáculo sino una solución", señaló.

Leyva aseguró que nunca la Corte Constitucional fue parte de la solución del conflicto armado y que el derecho a la paz está por encima de cualquier otro.

"La verdad es que ya se refrendaron los acuerdos y una vez refrendados así se pronuncie de una u otra manera la Corte se va hacia adelante de una forma acelerada", puntualizó.