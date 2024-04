Las diferencias internas, ¿el palo en la rueda del ELN? Análisis de León Valencia

El jefe máximo de la guerrilla del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias 'Antonio García', rechazó este sábado los diálogo regionales y aseguró que el Gobierno se equivoca en sus planes de paz.

"Estamos presenciando una imbricación o una mezcla peligrosa donde se juntan las ideas erráticas de paz de este Gobierno con el plan contrainsurgente que traía el Estado y sus Fuerzas Militares, desde luego que tal mezcla explosiva no podía más que producir crisis recurrente en la Mesa (de negociación), mucha irresponsabilidad con el país", escribió García en Telegram.

El ELN ha manifestado su rechazo al anuncio del gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de que se van a realizar unos diálogos regionales de paz donde supuestamente estaba también involucrado un frente que la guerrilla decía que había sido infiltrado por agentes del Estado.

En su mensaje, el jefe guerrillero agregó: "Los malabarismos son peligrosos cuando no hay malla de seguridad para malabaristas; en política no existen ese tipo de mallas protectoras, sólo hay que rectificar, hemos intentado, pero el Gobierno no escucha".

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, León Valencia hizo un análisis sobre los diálogos de paz con el ELN y sobre cuáles serían las principales limitaciones a la hora de avanzar en la mesa de diálogo.

De acuerdo con Valencia, es muy probable que los que están en la mesa de conversaciones encabezados por Pablo Beltrán tengan una opinión un poco distinta a la de 'Antonio García'.

"Ellos respetan entre ellos, se respetan la unidad interna y tramitado las diferencias internas, seguramente convocando el Comando Central o cuando convocaron a la reunión nacional de ellos el año pasado", dijo.

En ese sentido, aseguró que es una situación normal en una guerrilla, sin embargo, sí reveló que es un tema que seguramente ellos prefieren que no se haga público.

"Tienen diferencias internas debido también a su experiencia distinta el uno en una mesa de negociación y el otro más por fuera de la mesa durante este tiempo, estos últimos años. Y yo creo que es natural y es bien que esto ocurra", destacó.

'Antonio García' denunció en una entrevista reciente con Radio Nacional de Colombia que no se está cumpliendo el cese al fuego, pues, según dijo, "sigue el plan ofensivo militar de las Fuerzas Militares junto a las paramilitares contra el ELN, (y) siguen las operaciones de inteligencia".

Además se quejó de que el ELN aún no ha sido retirado de la lista de grupos armados organizados, pero el Gobierno no se lo plantea hasta que su tránsito hacia la paz no sea más firme.

La delegación del Gobierno en las negociaciones con el ELN informó hace ocho días de la instalación en Caracas de la "ronda extraordinaria" de conversaciones que pidió la guerrilla y que se extenderá hasta el 22 de abril, antes del séptimo ciclo, cuyo comienzo, que estaba previsto para el 8 de este mes, fue pospuesto.

