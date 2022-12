Las inquietudes del Consejo de Estado sobre el Tribunal Especial de Paz

El presidente del Consejo de Estado, magistrado Danilo Rojas, explicó cuáles son las inquietudes que tiene el tribunal sobre la Jurisdicción Especial de Paz, acordada en La Habana.



“Es un documento que nosotros analizamos esta vez en Paipa y es un documento público que se lo entregamos a Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Ellos en su momento reaccionaron frente al documento y coinciden en que son inquietudes que aspiramos que sean resueltas”, dijo.



El magistrado señaló que las inquietudes son en dos direcciones: unas, relacionadas con la articulación de jurisdicción de paz con la Rama Judicial y, la otra, inquietudes puntuales relativas con la articulación entre Tribuna de Paz y el Consejo de Estado.



“En cuanto a las primeras, no es claro la parte del punto quinto acerca de los costos, de la tutela y de la cosa juzgada”, explicó.



Agregó que con eso, el Consejo de Estado está reclamando que no se debilita la Rama Judicial con ocasión de la implementación de la Jurisdicción de Paz.



Sobre las inquietudes sobre la reparación a las víctimas el magistrado dijo: “¿Qué va a pasar con las indemnizaciones y reparaciones integrales que el Consejo de Estado ha hecho con ocasión de los fallos contra el Estado en temas de guerra? Como allí hay un tema de relativización de la cosa juzgada la pregunta que tenemos es, ¿La cosa juzgada cobija no solo el tema penal, sino el tema de reparaciones integrales que el Consejo de Estado ha hecho en asuntos de guerra?”.



“El acuerdo en eso no es suficientemente claro y por eso creemos que se debe hacer claridad en eso”, puntualizó.