“Leyner tiene que prevalecer, si verdad y paz tienen lugar en Colombia”: excomisionados de la Verdad

Leyner Palacios es un líder social chocoano y sobreviviente de la masacre de Bojayá , fue además el titular la Comisión de la Verdad, creada tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc. Esto como un mecanismo extrajudicial para conocer lo sucedido durante el conflicto armado en Colombia.

Palacios recientemente denunció que tenía que salir del departamento pues recibió amenazas de un grupo armado que delinque en esa zona del país, por lo que también le informó al Gobierno nacional lo sucedido con el objetivo de que se tomen las medidas pertinentes al caso.

"No puedo desestimar la amenaza. Al teléfono de mi hija llegó un mensaje donde le dicen que me comunique con ellos. No dicen a qué grupo pertenecen, pero me dieron 12 horas de plazo para salir del departamento, sino me matan a mi o a mi hija", contó el excomisionado de la Verdad.

En las últimas horas también se dio un pronunciamiento público de los excomisionados de la Verdad rechazando las amenazas y pidiendo protección para el líder social chocoano.

Publicidad

"Con indignación y dolor recibimos la noticia sobre las amenazas contra la vida de Leyner Palacios y contra su familia. Leyner, compañero de la Comisión de la Verdad, víctima de Bojayá, ha entregado todo en su lucha civil por la verdad y los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas sometidas al confinamiento, el desplazamiento y el terror. Leyner: su vida, su misión y su familia, tienen que prevalecer si la verdad y la paz grande tienen un lugar en Colombia", señaló el comunicado.

El documento está firmado por todos los excomisionados y también por el expresidente de la Comisión de la Verdad el padre Francisco de Roux, quienes además valoraron el anuncio del Gobierno nacional y de la Policía. Según dicho texto se indicó que se van a tomar medidas para garantizar la seguridad de Palacios.

Le puede interesar