En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / ”Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión”: presidente CIDH

”Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión”: presidente CIDH

En entrevista exclusiva con Blu Radio, el presidente de la CIDH expresó su preocupación por la seguridad de las elecciones de Congreso y presidenciales ante la escalada de violencia en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad