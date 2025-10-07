Más de 600 municipios en Colombia tienen algún tipo de riesgo electoral, según Defensoría del Pueblo

En Colombia, según los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo, hay 62 municipios que necesitan acciones inmediatas ante los riesgos que sufren quienes participan de los procesos electorales.

Estas cifras se conocieron en medio de la presentación de la alerta temprana electoral 2025 - 2026, con la que la entidad pretende anticipar posibles amenazas en seis procesos electorales: las elecciones atípicas, los Consejos Municipales de Juventud, la recolección de firmas e inscripciones de candidaturas, las consultas internas de los partidos, las elecciones al Congreso y los comicios presidenciales.

La propia defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el documento es emitido con varios meses de anticipación con el propósito de que las autoridades nacionales y locales implementen medidas preventivas frente a los riesgos que puedan afectar los próximos comicios.

En la subregión nororiente del país, dentro de la que está el Catatumbo, la Defensoría advierte que hay 9 municipios que requieren acciones inmediatas y 39 que requieren acciones urgentes ante los riesgos electorales. En la zona delinquen las disidencias de las Farc, el ELN, Clan del Golfo, EPL y delincuencia organizada.



Mientras que la región del suroccidente del país es la que tiene el panorama más complejo de riesgos electorales, este territorio comprende al Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la zona, 36 municipios necesitan acciones inmediatas y 43 una acción urgente, esto ante los riesgos derivados de la acción de grupos armados ilegales como disidencias de las Farc, el ELN, Clan del Golfo y crimen organizado.

Dentro de este diagnóstico, la Defensoría emitió una serie de recomendaciones para atender las alertas en las 7 regiones en las que se dividió el informe. En total, son 20 sugerencias que hace la entidad y se organizan en seis ejes temáticos, y cada acción sugerida se vincula con los llamados a la acción —inmediato, urgente, prioritario, en observación y ordinario— para atender las variables analizadas:



Coordinación de la respuesta rápida.

Presencia y control de la fuerza pública.

Prevención y protección.

Investigación y acceso a la justicia.

Fortalecimiento comunitario y organizativo.

Dentro de estos 6 ejes, la Defensoría del Pueblo envió una recomendación a la oficina de la Consejería Comisionada de Paz, en cabeza de Otty Patiño, a instar a los grupos en procesos de diálogo a que no intervengan en los procesos políticos y específicamente al Ministerio del Interior a que establezcan acciones que permitan la normalidad en las elecciones de Consejos de Juventud que se desarrollarán el próximo 19 de octubre.

“Los grupos armados ilegales que no están en mesas de diálogo con el Gobierno Nacional también pueden hacer una tregua electoral en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, agregó.

Ahora, el Ministerio del Interior tiene 10 días para convocar la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas.