Mientras continúa cónclave en Cuba, en Colombia se agudizan peleas por plebiscito

Continúa a toda marcha el cónclave que avanza desde hace una semana en La Habana entre las delegaciones de paz del Gobierno y de las Farc, buscando el acuerdo final que permita al presidente Santos convocar a los colombianos al plebiscito por la paz.



Amnistía, cuál es el Día D para comenzar la concentración y la entrega de armas, la reintegración de los exguerrilleros y el mecanismo para entregar curules a quienes abandonen la lucha armada, son los temas en los que se trabaja sin pausa, según ha podido conocer BLU Radio.



Y mientras se hacen todos los esfuerzos por cerrar el acuerdo antes de finalizar esta semana, en Colombia los dirigentes políticos se siguen enfrascando en una serie de peleas que tienen como banderas el sí y el no en el plebiscito por la paz.



En Barranquilla, en un foro con diferentes sectores políticos en la Universidad Autónoma del Caribe, el expresidente César Gaviria volvió a lanzar duras críticas contra su colega Andrés Pastrana y luego se retiró en medio de un cruce de aplausos, abucheos e insultos.



En esa misma intervención, Gaviria retó al expresidente Álvaro Uribe a un debate público, para que los colombianos puedan contrastar en el mismo escenario los argumentos por el sí y por el no en el plebiscito por la paz.



Hablando de Uribe, estuvo en la Universidad de Medellín en donde recibió un pintoresco ofrecimiento de un espontáneo que con una rosa blanca en mano le pidió casarse con la paz.



En ese escenario, Uribe se vio sorprendido, recibió la rosa, le dijo que es válido el teatro en las campañas por el sí y por el no, pero le pidió que le permitiera seguir exponiendo sus argumentos por el no.



Para completar el cuadro de las noticias en torno al proceso de paz, se produjo un nuevo contrapunteo entre el Presidente Santos y el procurador Alejandro Ordoñez sobre el momento en el que los funcionarios pueden comenzar a hacer campaña por el sí o por el no en el plebiscito.



Santos, tras el consejo de ministros, invitó a los funcionarios a comenzar a hacer campaña y pedagogía por la paz, mientras que simultáneamente, la Procuraduría expedía una directiva firmada por Alejandro Ordoñez en la que advierte que está prohibido comenzar a hacer campaña por el sí o por el no, hasta tanto se conozca el acuerdo final y se conozca la fecha del plebiscito.



Adicionalmente, el procurador advirtió que no puede gastarse ni un peso de dineros públicos en las campañas.