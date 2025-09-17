Ni México ni Guatemala, Colombia lideró preocupante ranking sobre seguridad nacional

Crece la preocupación en algunas regiones del país a raíz de hechos de orden público que se han presentado en los últimos meses, en materia de seguridad y violencia.

Pero la situación no se ve mejor y, ahora, por tercer año consecutivo Colombia ocupó el primer lugar del ranking del estudio de la organización internacional Global Witness sobre el hostigamiento y crímenes contra líderes sociales.

"La investigación que aquí se presenta demuestra que en todas las regiones del mundo hay personas que alzan la voz para denunciar los daños causados por las industrias extractivas (como la deforestación, la contaminación y el acaparamiento de tierras) y se enfrentan por ello a actos violentos, discriminación y amenazas", indicó el estudio.

Ante esto, Indepaz fue una de las primeras organizaciones en pronunciarse y recordó que, en 2025, van 117 líderes sociales asesinados en todo el país. Según el director de la organización, Leonardo González, esta situación va creciendo y se necesita mayor presencia, transparencia y rigurosidad de las autoridades.

Líderes sociales asesinados. Foto: EFE

Además, recordó el trágico caso de Luis Fernando Sánchez Caicedo, asesinado el 8 de septiembre, a manos de la Armada Nacional: "Han dicho que fue un accidente, la alcaldesa tiene otra versión. Dice que los vieron pasar, pero el hecho es que la Armada disparó contra la lancha donde iban", dijo en diálogo con Noticias Caracol.

A nivel mundial, el 82 % de asesinatos de líderes sociales se concentra en Latinoamérica, de la cual el 48 % lo ocupa Colombia por encima de países como México, Guatemala, Brasil, Filipinas, entre otros, que no superan ni el 20 %.

"Implementar el acuerdo de paz, implementar el plan de acción oportuna", añadió. Asimismo, el exprocurador delegado de Asuntos Ambientales Gustavo Guerrero dijo que no puede seguir siendo objeto de trámite la solicitud de una protección, en el caso de esta criminalidad y estas personas que representan una comunidad y/o región.