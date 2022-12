No iremos a zonas veredales hasta que no se levanten órdenes de captura: Farc

"Mientras no se levanten las órdenes de captura, quien se va, nosotros no vamos a ser tan irresponsables para meter a la gente por unos caminos a unos camiones, para que enseguida un juez diga que no le han levantado las órdenes de captura", dijo.

Publicidad

Por su parte, Enrique Santiago, abogado de las Farc, señaló que el Estado debe ir trabajando en eso para que se cumplan los tiempos

"Sería que las instituciones fueran trabajando de una vez en eso, anticipadamente, para que cuando empiece el proceso de desplazamiento ya se hayan levantado las órdenes de captura", manifestó.

Publicidad

Para Santiago, la ley de amnistía o indulto será trascendental para la movilización de los guerrilleros a zonas de concentración.

Publicidad

El viernes se entregarán las conclusiones de la décima conferencia para dar a conocer la postura de las Farc.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-En Nueva York se lleva a cabo la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo de Estados Unidos Barack Obama.

Publicidad

-Campesinos en el Caquetá amenazan con nuevas marchas en protesta contra la erradicación manual y forzosa de cultivos ilícitos.

-Este miércoles hay sala extraordinaria en el Consejo de Estado, para definir las aclaraciones relacionadas con la nulidad de la elección de Alejandro Ordóñez.

Publicidad

-En Venezuela la oposición podría no seguir en el proceso de revocatorio a Nicolás Maduro si las condiciones que coloque el CNE no son las mínimas para al menos lograr el 20 % de firmas que exige la ley.

Publicidad

-El lanzador colombiano Julio Teherán ganó su sexto juego de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas.