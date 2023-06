No son un Estado fallido: CPI descarta intervenir en caso Mancuso

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal. Allí acordaron un plan de trabajo para intercambiar experiencias y realizar colaboración técnica en las investigaciones que adelantan tanto la JEP como la CPI.

Ahora habrá un enlace permanente entre La Haya y Bogotá y algunos equipos que compartirán conocimiento y experiencia para avanzar más rápidamente en las investigaciones.

Tras el anuncio, el fiscal Karim Khan se refirió a la posibilidad de que la CPI investigue las revelaciones que hizo el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, una posibilidad que descartó por el momento.

“Hay unos caminos claros para que haya justicia y rendición de cuentas y nosotros como tribunal de última instancia entramos solo cuando se determina que el país no está dispuesto o no puede hacerlo y cuando yo cerré el examen preliminar en 2021 eso implicaba de por sí una felicitación para Colombia, que no son ustedes un Estado fallido, sino que tienen jueces brillantes”, señaló Khan.

En el mismo sentido, aseguró que, solo si el país no está actuando genuinamente a la hora de investigar y determinar la verdad, intervendría la CPI.

“¿Cuál fue el vehículo que escogió el señor Mancuso para hablarle al pueblo colombiano y para revelar su verdad? La JEP, a medida que él hace sus reconocimientos y a medida que esta narrativa se desenvuelva seguramente habrá lugar a nuevas investigaciones y esto lo tiene que decidir las autoridades judiciales colombianas, ustedes tienen la JEP y la justicia ordinaria, estamos apenas cruzando el río de la justicia”, explicó el fiscal.

Es importante recordar que recientemente el presidente Gustavo Petro aseguró que la justicia debe avanzar en las investigaciones frente a lo que contó Mancuso en la JEP, pues de lo contrario debía hacerlo la CPI.

“Lo que allí aparece son crímenes de lesa humanidad, crímenes que quizás en gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas”, señaló Petro.

Y agregó: “Sería la instancia para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere, como reza el Estatuto de Roma, que nosotros ratificamos”, refiriéndose el mandatario a la CPI.

