Nobel de Paz es un homenaje a la paz de Colombia: embajador en Noruega

“Este es un honor para Colombia y es un homenaje a la paz de Colombia”, dijo.

El presidente Santos fue galardonado este viernes con el Nobel de la Paz por sus "esfuerzos tenaces para poner fin a una guerra civil de más de 50 años", pese al triunfo del no en el plebiscito sobre el acuerdo con la guerrilla de las Farc.

"El hecho de que una mayoría de votantes dijera no al acuerdo de paz no significa necesariamente que el proceso de paz esté muerto", argumentó la presidenta del Comité Nobel noruego, Kaci Kullmann Five.