Nuevo acuerdo anunciado no puede considerarse definitivo aún: Carlos Holmes

Carlos Holmes Trujillo, excandidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático, habló en BLU Radio sobre el nuevo acuerdo de paz logrado entre el Gobierno y las Farc y que fue anunciado este sábado.

Holmes afirmó que por el momento no quiere “emitir una opinión definitiva sobre el acuerdo por lo que consideramos que no puede ser tratado como definitivo aún hasta que no lo leamos en detalle”.

Dijo que es importante que representantes del NO tengan acceso a los textos del nuevo acuerdo para revisarlo “detalladamente y ver que se haya tenido en cuenta los temas relevantes de las propuestas que se presentaron”.

Agregó que la descripción general “suena alentadora, pero solo podremos confirmarlo hasta tanto leamos y veamos que es un gran acuerdo nacional para que sea duradero”.

“La estabilidad y duración de la paz depende del nuevo acuerdo el cual no podrá tener garantías si se excluyeron los temas y reparos que se hicieron al acuerdo original”, dijo Holmes.