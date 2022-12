Nuevo acuerdo con Farc es definitivo: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo en diálogo con BLU Radio que el acuerdo anunciado por el Gobierno y las Farc es definitivo y señaló que, en ese orden de ideas, la sesión de trabajo que tendrá el equipo negociador del Ejecutivo con los promotores del NO será de carácter estrictamente informativo.



“Este nuevo acuerdo es definitivo. Este es un mejor acuerdo, es un acuerdo más incluyente. Lo que hay que entender es que no se trata de ninguna manera del Gobierno nacional de cerrar la puerta al diálogo”, manifestó.



El ministro agregó que el acuerdo recoge las inquietudes de muchos ciudadanos y que “esa fue la negociación que se logró” con el grupo subversivo.



Este sábado, Álvaro Uribe pidió al presidente Juan Manuel Santos, que el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla Farc sea presentado a la oposición y a las víctimas del conflicto armado antes de darlo como "definitivo".



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Francia prometió su apoyo al Gobierno de Juan Manuel Santos y a Colombia para que la paz sea un hecho.



-La Gobernación del Valle del Cauca activó un plan de emergencia para atender los estragos de la ola invernal que afectan hasta el momento a 10 municipios.



-En Medellín fueron capturados tres integrantes de la banda Los Pecosos, quienes se dedicaban al hurto en fincas de la región especialmente los fines de semana mientras amordazaban a sus víctimas.



-Colombia, con 26 jugadores, prepara el juego frente Argentina, el balance de enfrentamientos está a favor del equipo local.



-El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador informó que el terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter que afectó a Nueva Zelanda no genera, por el momento, amenaza de tsunami para el país centroamericano.



-Seis personas fueron asesinadas por hombres armados cuando viajaban por una carretera del centro de Honduras, informó la policía, quien todavía no estableció las causas de los homicidios.



-El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el atentado terrorista en Pakistán que dejó medio centenar de muertos en la provincia de Baluchistán y pidió que los responsables sean llevados ante la justicia.