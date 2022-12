ONU, esperanzada de que nuevo acuerdo de paz sea una realidad

La ONU mostró su confianza de que el nuevo acuerdo alcanzado entre el Gobierno colombiano y las Farc para poner fin a 52 años de conflicto pueda convertirse esta vez en realidad.



"Estoy muy animado y feliz de ver que hay un nuevo acuerdo revisado", dijo en rueda de prensa el secretario general adjunto de la ONU, Jan Eliasson.



"Esperamos que (el presidente Juan Manuel) Santos pueda ir a Oslo y que el acuerdo sea una realidad, no solo una intención", agregó.



El Gobierno colombiano y las Farc anunciaron el pasado 12 de noviembre un nuevo acuerdo de paz luego de incorporar propuestas de los promotores del "no", opción que triunfó en el plebiscito del 2 de octubre.



El nuevo acuerdo incorpora algunas de las demandas de los que abogaron por rechazarlo, por lo que a priori tendría que tener un amplio apoyo popular.



Sin embargo, Santos aún no ha decidido cómo se refrendará el acuerdo, si se convocará un nuevo referéndum, si se le entregará al Congreso para aprobación o si se traslada a los concejos municipales.



Santos fue el galardonado con el premio Nobel de la Paz de este año por sus esfuerzos por alcanzar la paz, distinción que se entrega en una ceremonia en Oslo.



"Tengo mucha admiración por Santos y por su trabajo y el de sus colegas", agregó el diplomático sueco.



Eliasson dijo que los esfuerzos llevados a cabo por Colombia para lograr la paz tienen el apoyo total y sin fisuras del Consejo de Seguridad, "y hay que reconocer que ésta es una de las pocas áreas en las que hay completa unidad en el Consejo", admitió.