Premio Nobel que me dieron a mí no significó paz inmediata: expresidente Arias

Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y ganador del Premio Nobel de Paz en 1987 por participar en los procesos de paz en los conflictos armados de América Central, habló en Mañanas BLU sobre el reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos con el Nobel de la Paz.



“Hace 29 años me llamaron para decirme que había sido galardonado con el Nobel de Paz y hay que tener claro que el comité Nobel le está enviando una señal al pueblo colombiano para que cese la violencia”, manifestó.



Según Arias, es necesario que los negociadores de La Habana tomen muy en serio entre reconocimiento y no se levanten de la mesa hasta tanto no lleguen a un acuerdo definitivo que consiga la paz en el país.



“El Premio Nobel que me dieron a mí en 1987 no significó la paz inmediata, pero si comenzaron a darse los ceses al fuego en Nicaragua, El Salvador y Guatemala”, añadió.



En ese sentido, dijo que Colombia ha avanzado mucho en pro de conseguir la paz y es necesario que "el premio más importante que existe en la humanidad termine con más de 50 años de guerra en Colombia".



Finalmente, puntualizó que el Premio Nobel debe unir a los colombianos, “el peso moral que tiene este premio es una señal al mundo que dice que lo que se está haciendo en La Habana es lo correcto”.