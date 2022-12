Se está abriendo la posibilidad de un nuevo plebiscito: Álvaro Leyva

Alvaro Leyva, asesor jurídico de las Farc en el proceso de paz con el Gobierno, aseguró que el Premio Nobel de Paz obtenido por el presidente Juan Manuel Santos, significa un reconocimiento a la labor que ha desempeñado durante su mandato.



“La verdad es que lo trabajó, lo persiguió, lo impulsó, hubo trabas, las superó, convocó, llamó a la comunidad internacional, aplicó instrumentos especiales y ahí está el resultado, no podía ser distinto a un reconocimiento mundial que el Premio Noble de Paz”, dijo Leyva.



El asesor, agregó que aunque el plebiscito perdió en las urnas, “el acuerdo final con las Farc está al otro lado”, y señaló que aunque hay inconvenientes, la sentencia de la Corte Constitucional respalda la labor de Santos en la búsqueda de la paz y que lo que está sucediendo es que se está “abriendo la puerta a un nuevo plebiscito”.



“Hay dificultades, pero están los instrumentos para salvarlos, la sentencia, el libreto está allí, se abre una posibilidad de un nuevo plebiscito”, agregó Leyva quien indicó que Álvaro Uribe no es el único promotor del NO y que lo que está haciendo el presidente es escuchar a los opositores para lograr un consenso más amplio en torno al acuerdo logrado con las Farc.



Leyva señala que aunque Santos decidió llevar los acuerdos ante un plebiscito, él tiene la potestad constitucional de llevar los acuerdos a feliz término, pues, señala el asesor, la sentencia indica que “no estaban en juego los derechos fundamentales”.



“No estaban en juego los derechos fundamentales, el presidente está recogiendo opiniones, pero a la luz de la sentencia, que vale la pena que la lean, le reconoce su atribución de ser el único encargado de proseguir buscando la paz, y aún más, la misma sentencia señala el camino”, agregó.