Si Congreso implementa acuerdo con Farc, indirectamente lo refrenda: Lizcano

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, manifestó que la implementación vía Congreso no implica hacer "conejo" a los representantes del NO.



“Eso no significa que las negociaciones con los líderes del NO se vayan a desconocer o saltar”, dijo.



Agregó que el mensaje del presidente es que la refrendación se daría una vez terminen los acuerdos con los representantes del NO.



Además expresó que el Legislativo está listo para la implementación de lo acordado y enfatizó en que un nuevo plebiscito habría más polarización.



“Ese es el mensaje que ha llevado el presidente, que no habrá otro plebiscito”, indicó.



Lizcano también expresó que si el Congreso implementa los acuerdos, indirectamente los refrenda.



“Si el Congreso implementa los acuerdos, indirectamente está refrendando los acuerdos. Sería una especie de implementación-refrendación, que fue precisamente lo que la Corte Constitucional dejó abierta en su pronunciamiento sobre el plebiscito”, dijo.



