Ley de financiamiento
Metro de Bogotá
Ataque de EEUU en Caribe
Selección Colombia

Tras choques, JEP y Fiscalía acuerdan coordinar investigaciones en Casanare

La JEP y la Fiscalía conformaron una mesa interinstitucional para fortalecer la investigación y búsqueda de desaparecidos en Casanare, tras los reclamos de víctimas y la falta de articulación entre ambas entidades.

Foto: JEO / Fiscalía
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 04:09 p. m.

En un acto de solicitud de reconocimiento como víctimas, realizado en el marco del macrocaso 08 de la JEP —que investiga desapariciones forzadas en el conflicto armado—, la magistrada Sandra Castro confirmó que recientemente fue creada una mesa interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en Casanare.

El anuncio se dio en medio de las intervenciones de campesinos de Recetor y Chameza, quienes pidieron ser reconocidos como víctimas en este proceso. Según Castro, la falta de coordinación entre las dos entidades había frenado avances en las indagaciones. “Si nosotros tenemos los casos, las investigaciones no pueden pararse; ellos tenían que continuar con las investigaciones”, señaló.

La magistrada también insistió en que, así como la justicia transicional ha avanzado en los procesos de los comparecientes sometidos a la JEP, la Fiscalía debe cumplir su papel en las investigaciones contra exmiembros de la Fuerza Pública que no se acogieron a esta jurisdicción y contra los “terceros” involucrados en el conflicto armado.

La creación de esta mesa representa un paso hacia la articulación institucional en un departamento duramente golpeado por la violencia paramilitar y las desapariciones, y responde a las exigencias de verdad y justicia de las víctimas que reclaman ser escuchadas.

